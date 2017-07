Videotõestus: Mayweather vs McGregor megamatš võib kujuneda ääretult ühepoolseks

Trennivideotelt on näha Mayweatheri suurepärast kiirust ning samas on näha, et McGregori liikumine on võrreldes ameeriklasega tunduvalt aeglasem.

«McGregoril ei ole selles matšis mingit võimalust. Reaalsuses võib ees oodata väga igav matš,» on öelnud poksilegend Manny Pacquiao, kes kohtus 2015. aastal «Sajandi matšis» Mayweatheriga.

Vaatamata sellele toodab Mayweatheri ja Pacquiao duell meeletult raha. Väidetavalt võib koos tasuliste telekanalite tuluga tõusta matši auhinnafond 530 miljoni dollarini. Sellisel juhul läheks sellest umbes 400 miljonit Mayweatherile ja ülejäänud McGregorile.