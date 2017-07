Rio olümpiapronks Andrei Jämsä peab tänavuse hooaja vahele jätma

Jämsä on sel aastal olnud hädas seljavigastusega ning nii ei olegi ta saanud täisjõuga trenni teha. Olümpiapronksi segas ühe diski väljavõlvumus, mis praeguseks on sisuliselt paranenud. Jämsä sõnul ei anna probleem tavaelus enam tunda, kuid sel aastal peab ta siiski võistlusi kõrvalt vaatama.

«See aasta jääb tipptasemel vahele. Vähemalt praeguse seisuga. Selg on juba parem, kuid tunnen, et ma ei saa maksimaalset pingutust teha. Olime Mattiga (koondise peatreener Matti Killing) varem rääkinud, et läbi valu ei ole mõtet teha,» tunnistas Jämsä Postimehele.

Kui tänavune aasta oleks olümpia-aasta, siis oleks Jämsä praegu trennis ja vihuks aere tõmmata läbi valu. «Olümpia-aastal oleks kõik teisiti. Praegu on järgmise olümpiani aga kolm aastat aega. Tahan veel tipptasemel mitu head aastat kaasa teha. Seega tuleb praegu tervis täiesti korda saada,» põhjendas ta.

«Tegelikult saan juba kõike teha. Tugeva sõudmise ajal annab selg lihtsalt tunda,» sõnas Jämsä, kes viimastel nädalatel on käinud vee peal oma seisundit kontrollimas. «Varem andis seljavalu ka magamise ajal tunda, kuid praeguseks on sellised mured kadunud.»

Kuigi tänavune aasta jääb Jämsäl vahele, siis tal on kindel plaan tippu tagasi tulla. «Selles olen kindel, et järgmine aasta olen tagasi. Selg on hästi paranenud. Kahjuks mitte päris loodetud kiirusel,» tunnistas ta.

Esialgu lootis Jämsä olla stardivalmis sel nädalal Luzernis toimuval MK-etapil, kuid vigastus taandus loodetust aeglasemalt.

Nii läheb neljapaat Luzerni koosseisus, kus lisaks Rio pronksimeestele Kaspar Taimsoole, Tõnu Endreksonile ja Allar Rajale on neljanda liikmena Rio varumees Sten-Erik Anderson.

Kuna tegemist on juba hooaja viimase MK-etapiga, siis loodetakse asjade sujumise korral sama kooslusega minna ka septembri lõpus Floridas toimuvale MMile.

Eelmisel nädalal tunnistas Killing Postimehele, et praeguse seisuga on selline nelik valik number üks. Kui asjad ei peaks aga toimima, siis teise tööversioonina katsetatakse nelikut, kus Anderson asendatakse Kaur Kuslapiga.

Kui ka variant number kaks ei peaks töötama, siis kolmandana saab proovida juba aastate eest sisse töötatud kooslust ehk Taimsoo, Anderson, Raja ja Kuslap.

«Koos Tõnuga peaks neljane ikkagi veelgi kobedam olema,» uskus Killing, et MMile minnakse ikkagi ühega kahest esimesest variandist.

7.-9. juunini toimuval Luzerni MK-etapil on lisaks Taimsoo, Endrekson, Anderson, Raja neljapaadile starti minemas ka kahepaat koosseisus Kaur Kuslap ja Oskar Kuzmin ning ühepaadil Joosep Laos.