Tänak tagantjärele Poola rallist: tempo oli lõpus päris julm

«Ütleme, et konkurents oli väga tihe. Seejuures keerulised olud tegid selle veel põnevamaks.

(Thierry) Neuville oli lõpus väga kiire. Tempo lõpus oli päris julm. See oligi minu olukord, kus ei olnud mõtet teise kohaga leppida,» rääkis Tänak saates, et ralli lõpu poole läks sõit aina enam maksimumi peale.

Eestlase sõnul tuli neil ohtlikke olukordi ette ka enne katkestamist. «Olud olid piisavalt keerulised ja tekitasid meile niisamagi palju olukordi,» meenutas ta. «Kergeid vallipuutumisi oli palju. Seal (saatuslikuks saanud avarii kohas) sattus ka sügav veelomp olema. See võttis auto nina kinni ja nii sattusime puusse. Halbade asjade kokkusattumus ja ilmselgelt valesti valitud sõidukiirus.»

Hooaja edasist käiku silmas pidades tunnistas Tänak, et meeskonnana peavad nad tihedalt silma peal hoidma Poolas võidutsenud Thierry Neuville’il, kes individuaalses üldarvestuses jääb MM-sarja juhtivast Sebastien Ogier’st maha ainult 11 punktiga.

«Neuville on kõvasti enesekindlust täis. Peame üritame selle lähiajal ära murda, kuna muidu saab liiga palju enesekindlust. Praegu tundub, et tema on see, keda on vaja murda,» rääkis Tänak ja tunnistas, et tema katkestamine oli halb ka M-Spordi meeskonna seisukohast. «Minu katkestamisega läks palju meeskonnapunkte kaotsi. See tegi meeskonna seisu keeruliseks.»

