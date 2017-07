Tour de France’i võimsalt alustanud soosikuid süüdistatakse pettuses

Etapi võitis Geraint Thomas ja esikaheksasse mahtus lisaks veel tervelt kolm Sky ratturit, teiste seas tiitlikaitsja Chris Froome. Reeglid keelavad lisada sõiduriietele mis tahes elemente, mis ei ole vajalikud nende kasutamiseks rõivastena. Sky ratturite varrukatele olid temposõidus aga kinnitatud väikesed pehmed mügarikud.

Sky spordidirektor Nicolas Portal lausus, et kõik on reeglitepärane. «Ka teised suured tiimid kasutavad samu asju. Need ei anna suurt eelist, aga ka väikesed asjad loevad, nii et miks mitte? Varustus on läbinud kontrolli – me ei riskiks ju pettusega ja võimalusega kõik šansid tuuri avapäeval kaotada,» lausus Portal.

Tema kolleeg Frederic Grappe FDJ võistkonnast leidis aga, et Portali jutt on jama. «Täiendused parandavad aerodünaamikat ja see on reeglitega keelatud. Uuringute järgi võib neist tõusta nelja kuni seitsme protsendi ulatuses kasu. See on ju suur vahe!»

BMC võistkonna treener Marco Pinotti oli uuenduse seaduspära osas kahtlev, kuid jättis samas õiguse kohtunikele. «Mulle tundub, et see «varustus» puudutab reeglite piiripealset osa. Aga kui võistluste žürii otsustas, et kõik on õige, siis jäägu nii.»