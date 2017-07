LeBron James konkurendi megapalgast: liiga väike number

Kahel korral MVPks ehk hooaja parimaks mängijaks valitud 29-aastase Curry uus leping on korvpalliajaloo suurim. Forbesi andmetel saab temast maailma suuruselt neljanda palgaga sportlane.

Praegu aastas 33,2 miljonit dollarit taskusse paneb James lausus aga, et Curry peaks saama hoopis 400 miljonit dollarit. NBA meeskondadele on kehtestatud palgalagi – järgmisel hooajal kerkib see tänavuse 94 miljoni dollari pealt 99 miljonile. Selle summa sisse peavad mahtuma kogu meeskonna mängijate palgad. Kolm NBA tiitlit võitnud James leiab aga, et piirang tuleks tühistada.

Curry teenib praeguse lepinguga aastas «kõigest» 12 miljonit dollarit ehk mitmekordistab uut lepingut allkirjastades senise palga. Warriors saab talle niisugust palgatõusu pakkuda tänu sellele, et vanuse poolest kuulub Curry nüüd juba veteranide kategooriasse ja neile on reeglitega kehtestatud teatud erandid. Kuna Curry alustab Warriorsi ridades juba üheksandat hooaega ning on täitnud ka kõik muud kriteeriumid, on meeskonnal lubatud talle maksta palka, mis moodustab kogu palgafondist 30 kuni 35 protsenti.