Fotod ja video: Wimbledoni tenniseturniir meelitas kohale massid

Täna algasid Wimbledoni tenniseturniiril põhitabeli mängud. Kuna avapäeval astus võistlustulle ka kodupubliku lemmik Andy Murray, oli publiku huvi juba esimeste mängude vastu väga suur. Staadioniväravate ees olnud järjekorrad olid meeletud, kuid tuju üleval hoidmiseks jagasid noored tütarlapsed järjekorras seisnutele punaseid roose. Kuuldavasti pidigi Wimbledoni tenniseturniiri avapäev olema kõige-kõigem, sest korraldajad on andnud enda alluvatele lihtsa sõnumi: «Pidage meeles, et paljude jaoks on täna esmakordne Wimbledoni kogemus. Andke endast parim!»