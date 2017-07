Võimu näidanud Sagan võitis Touri kolmanda etapi, üldliider ikka Thomas

Seejuures tuli Saganil 300 meetrit enne lõpujoont spurti alustades korraks rattaking pedaali küljest lahti, kuid slovakk vajutas selle uuesti kinni ja suutis ikkagi kõik konkurentide rünnakud tõrjuda. «Surve? Mis see on? Ma ei tea, mida see tähendab,» teatas enesekindel Sagan pärast võitu. Viimasel tõusul rünnanud ja väikese vahe sisse sõitnud Richie Porte’i püüdis ta kinni 400 meetrit enne lõpujoont.

«Mõtlesin: p*rsse, jälle, liiga vara. Seejärel alustasin sprinti, jalg tuli pedaali küljest lahti ja mõtlesin: jälle viga, mis täna küll lahti on? Aga jätkasin ja võitsin. Matthews sai minust peaaegu jagu, aga tänan meeskonnakaaslasi, kes terve päeva minu heaks tööd rügasid,» kiitis Sagan kaaslasi.

Üldarvestuses jätkab esikohal täna peagrupis lõpetanud Geraint Thomas (Sky), meeskonnakaaslane Chris Froome kaotab talle endiselt 12 sekundit, kuid tõusis teiseks. Kolmas on samuti 12-sekundilise kaotusega Matthews, Sagan kaotab neljandana liidrile 13 sekundit.