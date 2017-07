Video: ajakirjanikud ajasid Venus Williamsi Wimbledoni pressikonverentsil nutma

Williams sattus 9. juunil Floridas autoavariisse, mille tulemusena suri 13 päeva pärast avariid sisemise verejooksu, vigastatud selgroo ja siseorganite vigastuste tagajärjel 78-aastane Jerome Barson. Reedel alustasid hukkunu lähedased ka Williamsi vastu kohtuteed. Tennisestaari süüdistatakse hooletus autojuhtimises.

«Tennis on endiselt mu elu suurim armastus. See pakub mulle rõõmu. Aga elus ei saa kõigeks valmis olla. Võin valmistuda mängudeks ja kõigeks, mida vastastel on pakkuda. Kuid mul pole õrna aimugi, mida homne päev toob,» rääkis Williams ajakirjanikele.

«Mul pole sõnu, et kirjeldada, kui südantlõhestav juhtunu on. Ma olen lihtsalt sõnatu,» lisas Williams. Kui teda edasi pinniti, püüdis ameeriklanna paar korda uut lauset alustada, kuid hakkas seejärel nutma ja lahkus korraks ruumist, et ennast koguda. Pressikonverentsi läbiviijad palusid ajakirjanikel Williamsi tundeid silmas pidada ning naasmise järel tuli tal vastata paarile kohtumist puudutanud küsimusele. Ameeriklanna sai esimesese ringis raske mängu järel 7:6 (7), 6:4 jagu belglannast Elise Mertensist.

USA meedia teatel juhtus õnnetus seetõttu, et Williams sõitis foori keelava tulega ristmikule. Samal ajal sõitis rohelise tulega ristmikule ka Linda Barson, kelle kõrval istus Jerome Barson. Linda Barson ei suutnud enam auto hoogu pidurdada ning sõitis Williamsi Toyota Sequoia maasturile külje pealt sisse.