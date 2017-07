Kevadest saadik mänguluba oodanud Kalju ründaja pääseb lõpuks väljakule

Uudis tähendab, et brasiillane saab meeskonda aidata juba neljapäeval, kui Kalju peab Euroopa liiga esimeses kvalifikatsiooniringis võõrsil korduskohtumise Fääri saarte klubiga B36 Torshavn. Avamängu Tallinnas võitis Kalju tänu Deniss Tjapkini ja Artjom Dmitrijevi tabamustele 2:1.

Liliu ootas mänguluba pool hooaega seetõttu, et tema endise tööandja Gzira Unitedi väitel oli tal nendega endiselt kehtiv leping. «Malta alaliit on meile küll vastanud, aga võtnud mitte just väga motiveeritud positsiooni,» selgitas Kalju president Kuno Tehva eelmisel nädalal Postimehele olukorda. Nimelt ei soostunud maltalased andma Lilule luba, mis võimaldanuks uuel klubil ehk Kaljul teda registreerida.

Eesti Jalgpalli Liidu infojuhi Mihkel Uibolehe kinnitusel tegi EJL Malta alaliidule ümberregistreerimiseks taotluse, mis aga esialgu tagasi lükati – ilmselt Gzira nõudmisel. Kalju edastas seepeale FIFA-le vastulause, mida arutatigi täna ehk 4. juulil.