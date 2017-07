POSTIMEES WIMBLEDONIS Enesekindel Nadal: saaksin tagantjärele asju paremini teha, aga mitte palju paremini

Kuigi Nadal on Wimbledoni turniiri üks suuremaid tähti, ei saaks öelda, et huvi tema pressikonverentsi vastu kõige palavam oleks olnud. Kohal oli ligi 15 ajakirjanikku ning pressikonverentsi inglisekeelne osa lõppes juba viie küsimuse järel.

Pressikonverentsil rääkis Nadal, et on alati tennist austanud ning tal on olnud paremaid ja halvemaid aegu. Täna ta võitis ning see olevat kõige olulisem.

Küsimusele, kas Nadali põlved on Wimbledoni võitmiseks valmis, vastas 31-aastane hispaanlane: «Põlved? Mul põlved on teiseks ringiks valmis.» Selle vastuse peale paiskus pooltühi saal naerma.

Nadalilt uuriti ka, mida ta muudaks, kui saaks ajas tagasi minna. «Sellele ma ei oska vastata. Iga inimene peab leidma oma tee, tegema vigu. Ma muudaksin küll asju, kuid ma tean, et olen alati mänginud kire ja suure tahtmisega. Jah, ma saaksin asju tagantjärele paremini teha, aga mitte kuigi palju paremini,» vastas Nadal. Raske on talle ka vastu vaielda, sest karjääri jooksul võidetud 15 suure slämmi tiitlit peaksid enda eest rääkima. Neist kaks on võidetud Wimbledonist (2008, 2010).

Oma tänasest mängust rääkides, tunnistas Nadal, et otsib jätkuvalt muruväljakul oma mängu. «Muruväljak on ikka midagi muud, pean veel oma mängu leidma. Tänane kogemus oli positiivne. Sain hästi hakkama ja tundsin end hästi. Et tagada edu, pean hästi servima ning oma eeskätt agressiivselt mängima.»