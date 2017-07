Esimene šokk Wimbledonis: maailma kolmas mees pakkis reketid

Maailma edetabelis 49. kohal olev Medvedjev võitis avaseti 6:4, kaotas teise 3:6, ent võitis kaks järgmist taas 6:4, 6:1. Karjääri jooksul kolm suure slämmi turniiri võitnud ja viimati Prantsusmaa lahtistel finaali jõudnud Wawrinka jaoks on samas Wimbledon olnud alati neljast slämmiturniirist kõige keerulisem. Just sealt on tal ainsana slämmivõit puudu ja parimal juhul on ta jõudnud veerandfinaali, seda 2014. ja 2015. aastal. Ka mullu kaotas šveitslane juba teises ringis, jäädes alla Juan Martin del Potrole.

Medvedjev kohtub teises ringis belglase Ruben Bemelmansiga, kes oli samuti neljas setis 6:2, 3:6, 6:3, 7:5 üle 39-aastasest Saksamaa vanameistrist Tommy Haasist.

Erinevalt Wawrinkast ei olnud neljanda asetusega Rafael Nadalil vähimaidki probleeme maailma 137. reketi austraallase John Millmani alistamisega. Kohtumine kestis tunni ja 46 minutit, Nadal võitis 6:1, 6:3, 6:2. Teises ringis kohtub Nadal ameeriklase Donald Youngiga (ATP 43.)

Cibulkovale üliraske võit

Naiste turniiril pidasid vägeva lahingu kaheksanda asetusega Dominika Cibulkova ja varem maailma esikümnesse kuulunud, ent nüüd vigastuste tõttu edetabeli 90. reale langenud sakslanna Andrea Petkovic. Cibulkova võitis kaks tundi ja 43 minutit kestnud kohtumise lõpuks 6:3, 3:6, 9:7 ning kohtub teises ringis ameeriklanna Jennifer Bradyga.

Brittide lootus Johanna Konta oli avaringis 6:2, 6:2 parem Su-Wei Hsiehist, neljanda asetusega Elina Svitolina alistas aga 7:5, 7:6 (8) austraallanna Ashleigh Barty. Äsja Birminghami turniiri võitnud Petra Kvitova sai 6:3, 6:4 jagu rootslannast Johanna Larssonist ja kohtub teises ringis ameeriklanna Madison Brengle'iga.