Joshual laual kaks võimalust: praegu ootan ma Klitško järel

Joshua esimeseks eelistuseks oleks kordusmatš Klitškoga. Aprilli lõpus toimunud matšiga lisaks IBFi meistrivööle ka WBA ja IBO tiitlid enda valdusesse saanud Joshua loodabki pidada kordusmatši.

Praegu on võimaliku matši edasine saatus Klitško käes. 41-aastasel vanameistril on lepingu järgi õigus nõuda kordusmatši, kuid seni ei ole ta seda teinud.

«Asjade edasise käigu osas peab otsuse langetama Klitško. Mina jätkan oma karjääri nagunii. Ta peab otsustama, kas ta tahab kordusmatši või tõmbab ta oma karjäärile joone alla,» teatas Joshua Sky Sportsi eetris.

«Ma austan tema otsust igal juhul. Kui matši Klitškoga ei toimu, siis mul on olemas ka plaan B. Vaatame, mis saab võimalikust matšist Puleviga,» lisas Joshua.

Vastavalt IBFi edetabelile on just Pulev meheks, kellel on õigus tiitlimatšiks Joshuaga. «Matš Klitškoga oleks suurepärane. Matš Puleviga oleks samuti suurepärane. Minul kokkuvõttes vahet ei ole,» teatas Joshua.

Kui 27-aastane Joshua on kõik oma 19 profimatši võitnud nokaudiga, siis 36-aastane Pulev on kirja saanud 25 võitu (13 nokaudiga) ning 1 kaotuse. Ainus kaotus pärineb 2014. aasta matšist Vladimir Klitškoga.