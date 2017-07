Täna: kas peatreenerita mängiv Infonet suudab Meistrite liigas teha Malta meisterklubi vastu vigade paranduse?

Enne mängu:

Eelmisel nädalal Meistrite liigas debüteerinud Infonetil oli Maltal toimunud avamängus 5. minutil suurepärane võimalus vastasseisu juhtima minna, kuid Kirill Nesterov ei suutnud realiseerida penaltit. Ehkki eksimusest ei lastud end heidutada ning kohtumist pigem domineeriti, siis standardolukordadest lasti endale lüüa kaks väravat ning nii minnakse korduskohtumisele vastu raskes seisus.

Seega peaks Tallinna meeskonna mängijad võitma mängu vähemalt 2:0 (sellisel juhul ootaks ees lisaaeg). Kui aga infonetlased saaksid kirja 3:1 võidu, pääseks teise eelringi Hibernians võõrsilvärava reegli tõttu.

Reedel teatas Infoneti meeskond, et osapoolte kokkuleppel lõpetati tööleping aastatel 2011–17 peatreenerina töötanud Aleksandr Puštovi. Nii saab peatreeneri kohusetäitjaks olema Sergei Bragin, kuid kuna esimeses mängus Maltal eemaldati ta pingilt, on ta vastavalt reglemendile diskvalifitseeritud. Sellest tulenevalt on teisipäevasel eurosarja kohtumisel Lillekülas peatreeneri kohusetäitjaks klubi spordidirektor Dmitri Skiperski.