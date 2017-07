Viru Bulli eestvedaja Postimehele: üks regioon lõigatakse Eesti korvpallikaardilt ära

«Mulle pole saabunud korvpalliliidu poolt veel mingit ametlikku otsust, mistõttu pean vist kommenteerima eile õhtul saabunud pressiteadet? Minu hinnangul võiks sellises olukorras saata vähemalt meili, kuid praegu saan juhinduda vaid sellest, mis meedia vahendusel on minuni jõudnud,» ütles Lippasaar Postimehele.

«Ma usun, et tegu polnud hea otsusega, kuna MTÜ-l polnud midagi valesti tehtud. Nüüd aga lõigatakse üks regioon Eesti korvpallikaardilt ära (võlgade tõttu tegevuse lõpetanud Rakvere Tarvas tegutses alates 2006. aastast – toim) ning seega kaotab see mäng (korvpall – toim) atraktiivsuse ka noorte jaoks,» rääkis Lippasaar.

Tema hinnangul olid noored korvpallist veel mingi aeg tagasi rohkem huvitatud kui jalgpallist, kuid enam see ei kehtivat. «Ma usun, et 2010–11 oli korvpallinoori rohkem kui jalgpallureid, kuid nüüd on teisiti,» kurtis ta.

«Kui üldse rääkida eelmise klubi (Rakvere Tarvase) võlgadest, siis see on vale teema. Korvpalliliit on ise ka süüdi, et ei lastud uusi mehi registreerida ning samal ajal kasvasid ka võlad. Mingid võimalused oleks kindlasti leidnud,» toonitas Lippasaar.

Kas eilne korvpalliliidu otsus on juba praegu mingil moel halvas võtmes avaldunud? «Täna hommikul anti mulle linna poolt teada, et kahe A-klassi poisi lapsevanemad helistasid ning on otsustanud, et nende lapsed lähevad gümnaasiumisse Tartusse. Eks sama kehtib ka Audentese kohta,» viitas Lippasaar asjaolule, et kindlasti lähevad võimalusel mõned korvpallinoored ka Tallinnas asuvasse Audentese Spordigümnaasiumisse ning see mõjub mõistagi Rakvere korvpalli arendamisele valusalt.

Kuidas läheb aga Viru Bull oma tegemistega edasi ning millisel moel ja kellega Eesti meistrivõistlustel osaletakse, pole veel teada. Kuna meistriliigasse ei pääseta, siis arvatavasti tuleb oma noortega osaleda teises liigas. «Eesti meistriliigas mängimine oleks suureks eesmärgiks, kuid seejuures tasub rõhutada, et Tartu ja Tallinna keskuste vastu me kindlasti võidelda ei suuda,» tõdes Lippasaar, kelle sõnul eelistavad noored areneda pigem suuremates linnades.

Viimaks tunnistas Viru Bulli eestvedaja, et korvpalliliit oleks võinud siiski teha neile erandi. «Erandeid tuleb teha selleks, et saavutada kindlat eesmärki. Kui järgida juhiseid ning ajada näpuga järge, siis eesmärki pole,» lisas Lippasaar.

Pärast 15. juulit peaks tulema korvpalliliidu poolt reglement, mis kinnitab tuleva hooaja võistkonnad kõikides Eesti liigades.