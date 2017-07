Analüüs: 3 põhjust, miks Eesti tšempion jälle Meistrite liigast avaringis pudenes

Ainus värav sündis 88. minutil, kui Infonet võttis rohkelt riske ning enda karistusala juures ilmnes ebakõla keskkaitsja Andrei Kalimullini ja väravavaht Matvei Igoneni vahel, mille realiseeris tabamuseks ründaja Jorginho. Suures plaanis oli see värav pelk kosmeetika.

Esimese eelringiga piirdus Eesti meister juba kolmandat aastat järjest, sest mullu kaotas FC Flora samas faasis Gibraltari esindajale Lincoln Red Impsile ning tunamullu FC Levadia Põhja-Iirimaa poolprofiklubile Belfasti Crusaders. Miks jäi Meistrite liiga taas Eesti tšempioni jaoks minimaalselt lühikeseks? Postimehe sporditoimetaja Ott Järvela analüüs.

1. Ründajate nigel kvaliteet. Avamängus kaks suurepärast võimalust luhta lasknud Infoneti esiründaja Albert Prosa oli täna sama ebaefektiivne, nagu tal rahvusvahelistes mängudes kombeks. Ääreründajatest oli Kirill Nesterov püüdlik, aga ei enamat, ning Jevgeni Harin jäi lihtsalt lahjaks. Vahetusest sekkunud kogenud ründaja Vladimir Voskoboinikov ja noorem Artur Rättel mängu otsustavalt mõjutada ei suutnud.

Ründajate tagasihoidlik kvaliteet pole tegelikult Infoneti, vaid kõigi Eesti meistriliigaklubide probleem. Tegemist oli Eesti klubide selle hooaja viienda eurosarjamänguga. Esimeses neljas ei löönud ründajad ainsatki väravat – ainsana sihile jõudnud Nõmme Kalju eest tegid skoori keskkaitsja Deniss Tjapkin ja poolkaitsja Artjom Dmitrijev.

2. Napp kuraas. Avamängust kätte võidetud 2:0 eduseisu kaitsnud Hibernians laskus juhul, kui kõrge surve edu ei toonud, kiiresti igasuguse valehäbita sügavale kaitsesse ja pani Infonetile vastu tiheda keskväljapressingu. Kindla peale söötes sellest müürist läbi ei roni. Tuleb otsida ambitsioonikaid sööduliine – selle nimel peavad töötama nii andjad kui ka vastuvõtjad – ja ebaõnnestumistest mitte heituda.

Infonetil kuraasi nappis. Eriti esimesel poolajal pärast Hiberniansi väravavahivahetust tulnuks võtta riske, et jõuda löögile ja anda kogenematule 20aastasele Rudi Briffale võimalus eksida. Mängujuht Sergei Tumasjan pakkus ainsana originaalseid lahendusi, aga kaaslased ei suutnud olla väärilised partnerid. Teisel poolajal esimest korda pärast 4. aprilli matšis Nõmme Kaljuga saadud vigastust algkoosseisu kuulunud Tumasjan arusaadavalt väsis ja mängu enam mõjutada ei suutnud.

3. Ebaühtlane Premium liiga. Infonet on koduses liigas võitnud sel hooajal kaheksa ja kaotanud kuus mängu, aga nende väravate vahe on +26. Selge märk, et Premium liiga tagumine ots ei suuda esimestele adekvaatset vastupanu osutada. Kui iganädalane sportlik pinge heitlik, jääbki Euroopas jõust puudu.

* * *

Järgmine kondiproov ootab Eesti jalgpalliklubisid homme, kui Euroopa liiga avaringi korduskohtumistes tulevad platsile Nõmme Kalju, FC Levadia ja FC Flora. Eduseisu omab neist ainsana Kalju, Levadia ja Flora edasipääs võrduks korraliku imega.

***

Infoneti spordidirektori Dmitri Skiperski kommentaar: «Võimalusi meil tõesti palju ei tekkinud. Läksime ründama ja lootsime kiiret väravat. Plaan nägi ette pressida kõrgelt ja eriti nende vasakpoolset keskkaitsjat. Lootsime pressinguga palli ära võtta ja kiire värava lüüa. See paraku ei õnnestunud, kuigi palliga mängisime hästi.

Kombineerisime küll, aga šansse kuigi palju ei tekkinud. Mõned olid, aga mitte ülearu palju. Hibernians mängis kaitsest lähtuvalt ja väga hästi. Lõid lõpus ka värava, kui me riske võtsime, sest polnud vahet, kas 0:0 viik või 0:1 kaotus. Samas oleksime suutnud ühe ise ära lüüa, olnuks täitsa lõpus veel kõik võimalik.»

* * *

