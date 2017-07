POSTIMEES WIMBLEDONIS Enesekindel Kontaveit pärast võitu: pole vahet, kelle vastu mängin

«Plaan oli keskenduda oma mängule ning teha seda, mida ma alati teen. Puhkasin ning sain mänguks hästi valmistuda, mistõttu tundsin ennast värskena,» ütles Kontaveit alustuseks.

«Teadsin, kuidas vastane mängib ning mida temalt oodata. Eks kõigil on omad nõrgad kohad, kuid minu puhul on kõige tähtsam see, et keskenduksin oma asjadele ehk pean mängima endale sobivat mängu. Siin pole lihtne kindlasti mitte ühegi vastasega,» rääkis 21-aastane eestlanna Wimbledoni turniirist.

Kontaveidi sõnul teab ta väga hästi, mida teeb ning tunneb end enesekindlalt. «Ma usun, et võin kõigiga mängida ning näiteks 30. reketi vastu minnes ei löö kartma. Mul pole vahet, kelle vastu mängin, sest tean, milleks ma võimeline olen. Samas võtab mul alati kohanemine uutes olukordades natuke aega,» tunnistas ta.

Teises setis oli Kontaveidil kahju hetkest, kui ta oli 4:2 eduseisus ning väga lähedal järjekordsele geimivõidule (seisule 5:2), kuid vastane võitis ning jõudis ohtlikult lähedale (4:3). «Sellest geimist on mul tõesti kahju: paar ebaõnnestunud punkti, kus ma ei saanud oma servi sisse. Nii vähe on tegelikult vaja, et kogu mängu kulg pöörduks. Õnneks suutsin ennast kokku võtta,» sõnas Kontaveit.

Miks polnud Eesti esireket aga varem Wimbledonis avaringist (tänavu mängib ta Londonis neljandat korda – toim) edasi murdnud? «Asi pole selles, et oleksin varem kuidagi ära kivistunud. Mul on olnud keerulised vastased, mistõttu pole mul nende kaotuste pärast midagi kripeldama jäänud. Ju siis pidi neljandal korral esimese ringi võit tulema,» naeris eestlanna.

Teises ringis läheb 21-aastane eestlanna eeldatavalt neljapäeval vastamisi venelanna Darja Kasatkinaga (WTA 30.). «Lähen samamoodi oma mängu mängima. Tunnen end väljakul taas mugavalt, sest osalen aasta kõige paremal turniiril. Ma usun, et siin tennist mitte nautida oleks lollus,» tõdes Kontaveit.