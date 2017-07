Suurbritannia klubijalgpalli raputas läbi aegade kõige piinlikum kaotus

Jalgpallis on Inglismaa, Šotimaa, Wales ja Põhja-Iirima omavahel ikka vaenlased, kuid teinekord suudavad nad teineteisele ka piinlikkust valmistada. Kui Šotimaa suurklubi FC Rangers kaotas Euroopa liiga esimeses eelringis kahe mängu kokkuvõttes 1:2 Luksemburgi klubile Progres Niderkorn, siis teatasid inglased seepeale, et tegemist on Suurbritannia klubijalgpalli tõelise häbiplekiga.