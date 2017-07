Karmilt kukkunud Cavendish peab ikkagi Tour de France’i pooleli jätma

Velotuuri neljanda etapi finišilahingus lõi valitsev grupisõidu maailmameister Peter Sagan britti küünarnukiga ja viimane lendas 57-kilomeetrise tunnikiiruse juures esmalt rajapiiretesse ning seejärel vastu asfalti. Karistuseks on lõppenud ka Sagani velotuur.

Kui esmalt teatati, et Cavendish ei murdnud kukkumise tagajärjel ühtegi luud, siis põhjalikum visiit arsti juurde tuvastas, et briti õlg on ikkagi puru.

«Marki paremas abaluus on mõra,» teatas Eurospordile Dimension Data võistkonna arst Adrian Rottuno. «Õnneks ei ole operatsioon vajalik. Kõige tähtsam on see, et ükski närv ei saanud kannatada. Siiski peab ta tervislikel põhjustel võistluse pooleli jätma.»

Loomulikult oli 32-aastane Cavendish ülimalt pettunud. Karjääri jooksul maailma kõige mainekamal velotuuril 30 etappi võitnud britti lahutab kõigi aegade rekordist ainult neli võitu. Esikohta hoiab selles arvestuses 34 võiduga Eddy Merckx.

«Loomulikult olin ma pettunud, kui kuulsin, et luus avastati mõra. Meeskond oli suurepärane. Tunnen, et mul oli hea võimalus etapp võita. Soovin nüüd oma tiimikaaslastele edu ja vaatan nende sõite televiisorist,» sõnas Cavendish.