Hiberniansi peatreener: lahkume Eestist ajaloolise võiduga!

«Teise eelringi jõudmine on vägev tulemus, sest Eesti on Maltast suurem riik. Edu alus oli kodumäng, kus esinesime väga hästi. Täna jäime surve alla ja Infonet oli väljakul selgelt parem meeskond, ent just sellist mängu eeldasimegi.

Kaotasime väravavahi (Andrew Hogg sai 10. minutil vigastada ja tuli välja vahetada – toim) ning keskpoolkaitsja Andrei Agius ei sõitnud meeskonnaga kaasa, sest ta naine on sünnitamas. Mõlemad on rahvuskoondise mängijad. Seega kogesime tagasilööke, aga tegu oli mängudega, kus tuleb lihtsalt kõvasti vaeva näha. Ja seda me tegime.

Võitsime ju mõlemad mängud ja koguskoor 3:0 on meie jaoks fantastiline. Kui õigesti mäletan, pole Hibernians kunagi varem ühtegi võõrsil peetud eurosarjamängu võitnud. Seega lahkume Eestist ajaloolise tulemusega, mille üle oleme väga uhked,» rääkis Miller.

Hiberniansi peatreeneri sõnul on nende võit suur asi tervele Malta jalgpallile, mitte ainult Hiberniansi klubile: «See võit on tervele riigile tunnustus. Maltal on kombeks, et iga klubi edu eurosarjas pälvib kõigi jalgpalliinimeste tunnustuse. Mängijad ütlevad samuti, et lisaks klubile esindavad nad eurosarjas ka tervet Maltat, sest oleme ikkagi väike riik. Iga võit on meie jaoks suur päev!»

Miller lisas ka, et edasipääsuga teenitud auhinnaraha kulub klubile marjaks ära. «Teise ringi pääsemisega teenime 320 000 eurot senisele lisaks. Võistlusreis ja muud kulud võtavad sellest osa ära, aga muidugi aitab see raha rivistust täiendada ja meestele korralikku palka maksta. Selles plaanis oli edasipääs väga tähtis ning kuna järgmine vastane on Red Bull Salzburg, siis teenime ilmselt midagi ka teleõiguste müügist,» rääkis Miller.