Tiidrek Nurme osales USA rahvuspühal kohalikul jõuproovil

«Colorado treeninglaagri vahepalaks käisin 4. juulil võistlemas sellise imeliku nimega kohas nagu Cedar Rapids. Tegemist on Iowa osariigi suuruselt teise linnaga,» kirjutas Nurme enda blogis.

«4. juuli on Ameerika Ühendriikides tuntud kui Independence Day (iseseisvuspäev). See on ühendriikides rahvuspüha. Kohati jääb mulje nagu inimesed tähistaksid uut aastat: majad on kaunistatud USA lipuvärvidega, paljud ameeriklased käivad kummaliselt riides ning õhtul toimub ilutulestik. Üle kogu USA toimuvad eriüritused: paraadid, kontserdid, karnevalid, spordiüritused, suguvõsade kokkutulekud jne,» kirjeldas Nurme kohapealseid olusid.

«Otsustasin Cedar Rapidsis võistelda 8 km distantsil (Health Solutions 8K Race). See sobis hästi minu MMi eelsesse treeningkavasse. Selle võistluse eesmärki võiks nimetada justkui torude puhastamiseks, et organismi ja psüühikat tugevamalt üles äratada,» lisas ta veel.

Võistluse tulemusega jäi Nurme rahule. Edasine ettevalmistus MMiks jätkub endiselt Colorados.

«Hoolimata treeningutest väsinud lihastest suutsin võistluse teise poole (4 km) läbida keskmise kilomeetriajaga 2.51.2,» lisas ta. «Olen oma etteastega rahul, arvestades, et võistluseelsel nädalal jooksin 150 km ning tegin kaks tugevat treeningut, millest üks oli sisuliselt maraton. Sellise positiivse kogemuse foonil on hea alustada viimast ettevalmistuskuud Londoni maailmameistrivõistlusteks. Jätkan oma treeninguid Colorados, tagasi tulen kergejõustiku Eesti meistrivõistlusteks, kus osalen 5000 m jooksus, võibolla ka 1500 m distantsil.»