NY Timesi ekspert Kontaveidi järgmisest vastasest: ta pole murul kõige parem

Kontaveit (WTA 38.) kohtub Wimbledoni turniiri teises ringis 20-aastase venelanna Daria Kasatkinaga (WTA 30.), kes mullu jõudis samas 3. ringi.

Rothenberg usub, et eestlanna on mängus Kasatkinaga soosik ning võib jõuda tänavu koguni neljandasse ringi.

«Kasatkina on tema esimene asetatud vastane, aga pole jällegi murul kõige parem. Ja siis ootab ilmselt (Caroline) Wozniacki, kelle mängustiil on pigem kaitsev, ehk Kontaveidil on võimalik talle oma mängu peale suruda. Tal on suurepärane šanss jõuda vähemat neljandasse ringi. See oleks suurepärane tulemus. Kui nii ei lähe, ei saa seda muidugi põrumiseks nimetada, aga võimalus on olemas,» ütles Rothenberg.

Kuid vaatame siiski veel edasi, kes võiks alates neljandast ringist Kontaveidile vastu tulla? «Edasi läheb juba raskeks: ilmselt tuleb kohtuda (Kristina) Mladenovici, (Alison) Riske või (Coco) Vanderweghega, kes on kõik head ja end tõestanud mängijad. Šanss nii kaugele jõuda on olemas, edasi pääsemine juba vapustav tulemus,» tõdes Rothenberg.