Lionel Messi sõlmib Barcelonaga ulmelise väljaostuklausliga lepingu

Viiekordne maailma parim jalgpallur on sõlmimas lepingut, mis hoiab teda klubis 2021. aasta suveni.

Marca kirjutab, et Messi allkirjastab kontrahti suvepuhkuse lõppedes. 30-aastase ründetähe väljaostusummaks saab uues lepingus 300 miljonit eurot.

Alates 2003. aastast Barcelona põhimeeskonda kuuluv Messi on selle aja jooksul võitnud kaheksal korral Hispaania meistritiitli ning neljal korral Meistrite liiga.

Lisaks on ta klubi kõigi aegade suurim väravakütt. Messi on aastate jooksul Barcelona eest pidanud 583 mängu ning löönud selle ajaga 507 väravat. Samal ajal on ta ka Argentina koondise läbi aegade suurim väravakütt.