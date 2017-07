Postimees Wimbledonis: Kontaveidile ennustatakse suurt edu

Rothenbugi hinnangul on Kontaveit leidnud sel aastal hea hoo ning väljakul suudab enamasti ikka eestlanna olla domineerivam pool.

«Ta mängib lihtsalt väga hästi. Ta on leidnud oma mängu ja järjekindluse. Kui ta mängib oma mängu suudab ta vastast täielikult domineerida, seda ka maailma kõige kõrgemate tippude vastu. Ma olin mängul Roomas, kui ta kohtus Angelique Kerberiga ja ta kontrollis seda täielikult, mida just väga tihti ei näe, kui noor mängija läheb vastamisi maailma esinumbriga. See oli silmapaistev matš,» meenutas Rothenberg.

Seejärel meenutas ameeriklane ka eestlanna viimast kaotust, mis pärineb Prantsusmaa lahtiste teisest ringist.

«Kui ta kohtus (Garbine) Muguruzaga Pariisis oli ta samamoodi kohati üle või vähemalt samal tasemel ja seda tiitlikaitsja vastu. Tema mängustiil annab võimaluse ka kõige tugevamatele vastastele vastu saada,» rääkis ta.

Rothenbergi sõnul on naiste tennises praegu segased ajad, kuna puuduvad selged valitsejad. Oma võimaluse soovib teiste seas ära kasutada ka Kontaveit.

«Paljud kindlasti juba teavad seda, aga naiste tennises on praegu veidi ruumi. Nii mõnedki maailma tipud ei ole ka Wimbledonis kohal ja Kontaveit on olnud üks neist mängijaist, kes on suutnud sellest tühimikust kasu lõigata ja endale kauneid hetki vormistada,» rääkis ekspert.

Ameeriklasele jäi Kontaveit silma juba mõned aastad tagasi: «Ma mäletan, kui nägin teda mängimas paar aastat tagasi Austraalias juuniorite turniiril. Ta oli juba toona üpris kõrge asetusega mängija, nii et tenniseinimesed on juba aastaid teadnud, et Kontaveit on peagi tulemas. Tore näha, et ta nüüd nende saavutusteni on jõudnud.»

Ben Rothenberg. / Siim Kaasik

Wimbledoni olud peaksid ameeriklase sõnul Kontaveidile ideaalselt sobima. «Muru peaks olema tema parim pinnas. Ta on agressiivne mängija, kellele meeldib palli lamedalt lüüa, mis on täpselt hea murumängija kirjeldus,» uskus ta. «Muidugi võivad (varasemad kaotused) teda mõjutada, aga ta peaks olema väga enesekindel pärast oma esimese tiitli võistu.»

Praegu maailma edetabelis 38. kohal olev Kontaveit peaks New York Timesi eksperdi hinnangul ka maailma edetabelis juba sel aastal tunduvalt tõusma.

«30 parema sekka jõudmine on tõenäoline. Hea turniiriga siin peaks ta endale tagama asetuse USA lahtisteks ja kui juba asetus on käes, peaks asjad hakkama lihtsamalt minema. Pariisis võinuks tal palju paremini minna, kui ta poleks juba teises ringis Muguruzaga vastakuti läinud. Piisab ainult sellest kui järgmistel turniiridel natukene loosiga veab,» sõnas ta.

Postimehe palvel võrdles Rothenberg Eesti praegust esireketit ning endist esinumbrit Kaia Kanepit.

«Kanepi on palju pikem, nii et tema serv on tugevam. Ma kohtasin Kanepit viivuks Wimbledoni kvalifikatsioonis ja on tore näha, et ta on naasmas. Ta vist just võitis ka ühe 25 000 dollarilise turniiri alistades finaalis (Patty) Schneideri. Nii et Eesti tennises on olemas juba väga korralik traditsioon,» sõnas ta ning kiitis ka Läti tennisiste. «Ma tean, et teie riik on väike, aga Baltikum ruulib praegu tennisemaailma – võitis ju Jelena Ostapenko äsja Prantsusmaa lahtised, Kontaveit s-Hertogenboschi ja Anastassija Sevastova Mallorca turniiri. Tundub et neile ei saa praegu keegi vastu.»