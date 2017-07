Segaduses Citroeni WRC-tiim seab juba uusi sihte

Citroenil on käimasolevaks hooajaks lepingud Kris Meeke’i, Craig Breeni ja Stephane Lefebvre’iga. Viimatisest Poola etapist oli aga näiteks Meeke sunnitud kõrvale jääma, kuna tema koha hõivas Mikkelsen.

Järgnevatena kavas olevaid Soome ja Saksamaa rallit peab aga kõrvalt vaatama Lefebvre, kes tegi Poolas karjääri parima võistluse, kui ta saavutas 5. koha, kirjutab The Checkered Flag.

Juuli lõpus toimuval Soome rallil stardib Citroeniga lisaks Meeke’ile ja Breenile veel Khalid Al Qassimi. Läbi Al Qassimi jõuavad Citroenini suured rahad Abu Dhabist ning nii tuleb ka talle sõiduvõimalusi leida.

Arvestades, et lisaks Al Qassimile on Citroen otsustanud sõiduvõimalusi pakkuda ka Mikkelsenile, siis on see muutnud tiimi põhisõitjate olukorra keeruliseks, sest kunagi ei tea, millal nad peavad järsku võistlust hoopis kõrvalt vaatama.

«Meie prioriteediks on juba 2018. aasta,» teatas Citroeni tiimi boss Yves Matton. «Mõne uuenduse tegemine võtab aega mitu kuud. Neid saab seega näha alles järgmisel aastal.»

Kuna nii Meeke’il, Lefebvre’il kui ka Breenil on kehtivad lepingud ka tulevaks hooajaks, siis tekib aina enam küsimusi, kuidas mahub Mikkelsen pilti järgmist hooaega silmas pidades.

Seejuures tasub märkida, et Mikkelsen on teinud Citroeniga lepinguid ühe ralli kaupa, kuid Poola ralli eel osales ta ka võistkonnaga kahepäevasel testil, et teha arendusi ka tulevat aastat silmas pidades. Taas on Mikkelsen Citroeni rooli istumas Saksamaa rallil.