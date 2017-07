Häkkinen: Schumacheri koht pole veel F1 roolis

Mick Schumacher võistleb tänavu esimest hooaega Euroopa F3 meistrivõistlustel ning hoiab pärast viit etappi 11. kohta. Võrdluseks: sarjas aasta kogenum Ralf Aron on kaheksas. Ometi on juba praegu sakslasele koht F1 tiimides sama hästi kui broneeritud – näiteks Ferrari, mille ridades Michael Schumacher võitis viis MM-tiitlit, on öelnud, et Mick võetakse noorteprogrammi liikmeks niipea, kui noormees ise soovi avaldab.

«Minu arvates ei ole praegu õige aeg F1 sarjast rääkimiseks,» hindas aga Micki isa kaasaegne, kahekordne maailmameister Häkkinen, et sakslase kõrgemasse sarja ülendamiseks on veel liiga vara. «Ta on veel noor mees ja peab end mitmeti tõestama.»

F3 sarjas on Schumacher 15 sõidust vaid korra kerkinud poodiumile. «Kui sa püsid alandliku ja näljasena, kui sind sütitab soov saada võitjaks ning kui üritad end parendada ja saada täiuslikumaks võidusõitjaks, siis on see kõik, mida on vaja. Kui ma Mickiga räägin, siis ma tunnetan, et ta tahab saada võitjaks,» lisas Häkkinen, et küll Schumacheri tähetund tuleb.