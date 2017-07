POSTIMEES WIMBLEDONIS Tenniseliidu president Enn Pant: paarismäng on Kontaveidile trenn ja lõõgastumine

Naiste individuaalturniiri avaringis alistas Kontaveit eile 6:2, 6:4 maailma edetabeli 52. Tennisisti Lara Arruabarrena. «Olgem ausad, hispaanlanna mängis väga hästi, aga Anett mängis paremini,» kiitis Pant eestlanna sooritust. «Aneti mäng on palju muutunud. Seda ütlevad mitte ainult Eesti asjatundjad vaid ka kõik siin räägivad temast kui ühest võimalikust mustast hobusest. Ma usun, et see oli esimene võit, aga mitte viimane.»

Järgmises ringis kohtub Kontaveit endast kaheksa edetabelikohta kõrgemal asetseva venelannaga. «Darja Kasatkina on tugev mängija ja tuleb kindlasti väga põnev mäng, aga meie loodame et Anett on tugevam. Anett on näidanud end muru peal väga hästi nii et ma usun, et ta võidab,» hindab Pant. Kasatkina trumbiks murul mängimine samas pole.