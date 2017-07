Froome sai selga kollase särgi, aga Aru andis tormihoiatuse

Kollane särk vahetus Sky meeskonna siseselt – Froome sai selle Geraint Thomase käest, kes püsis küll pikalt tiimikaaslase sabas, ent lõpuspurdiks tal enam jaksu ei olnud. Üldarvestuses lahutab mehi nüüd 12 sekundit.

TOP 10 - STAGE 5 #TDF2017 pic.twitter.com/t1yGjAQQ2a — Le Tour de France (@LeTour) July 5, 2017

Nouveau Classement Général / New General Ranking #TDF2017 pic.twitter.com/c5zbwqLR8S — Le Tour de France (@LeTour) July 5, 2017

Kui üldiselt võiks arvata, et kollase särgi selga saanud Froome seda ilmselt ülejäänud tuuri ei loovuta, siis Aru hetkevorm põhjustab järgnevatel nädalatel kindlasti Sky meestele korralikult peavalu. Astana mees pidanuks olema tiimi liider Giro d’Italial, ent pidi sellest vigastuse tõttu loobuma. See tähendab, et värske Itaalia meistri jalad on Prantsusmaa velotuuriks kenasti puhanud ning tänase võidu järel kaotab ta Froome’ile vaid 14 sekundit.