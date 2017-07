Eesti koondislane liitus Euroopa tugevuselt teise (!) võrkpalliklubiga

Trentino klubi on Euroopa absoluutsesse tippu kuuluv võrkpallimeeskond. Läbi eurosarjasoorituste Vana maailma spordiklubide pingerida pidav veebileht Euro Top Teams paigutab Itaalia klubi suisa Euroopas teisele kohale – alla jäädakse vaid Kaasani Zenidile. Võrdluseks: Ardo Kreegi koduklubi Pariisi Volley on pingereas 27. kohal.

Möödunud hooajal lõpetas Trentino nii Itaalia meistrisarjas kui ka tugevuselt teises eurosarjas CEV Cup hõbemedaliga. Klubi võitis aastatel 2009-2012 kolmel korral võrkpalli Meistrite liiga ning krooniti neljal korral klubide maailmameistreiks.

Volley.ee vahendab Teppani Itaalia meedias avaldatud rõõmusõnumit: «Olles nii väikse riigi esindaja kui seda on Eesti, on see minu jaoks unistuste täitumine. Tean, et alustan hooaega meeskonna teise diagonaalründajana, aga teen palju tööd ja annan endast parima.»

Varasemalt mängis 23-aastane Teppan Austria meisterklubis Innsbrucki Hypo Tirol.