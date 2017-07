Ralliäss Poola turvaprobleemidest ahastuses: kuidas saame siia naasta?

«Kuidas saame siia naasta? Selles puudub igasugune loogika, inimesed ei mõista, et auto võib minna kuhu iganes. Me kihutame rööpais ja vahel lendab auto sealt välja suvalises suunas. Nad seisavad põhupallide taga ja arvavad, et see päästab neid? Pole võimalustki,» vahendab Autosport ühe nimetuks jäänud tippsõitja arvamust äsjalõppenud võistluse kohta.

Lisaks kehvasti käituvatele fännidele varjutasid Poola etappi ka suured korraldajapoolsed eksimused. Näiteks pääses ühel kiiruskatsel rajale tuletõrjeauto, mis kihutas ralliliiklusele vastassuunas. Õnneks jäi traagiline laupkokkupõrge olemata. Probleeme on rallil olnud varemgi – korraldajatel on all n.ö. «kollane kaart» kahe aasta tagusest võistlusest, kus samuti oli hädasid korraldusi eiravate pealtvaatajatega. See seadis niigi korraldajatele suuremad ja kallimad turvanõuded, aga ilmselgelt neist ei piisanud.

«Siin ei ole samasugust pealtvaatamiskultuuri kui meil Skandinaavias,» rääkis rahvusvahelise autospordiliidu FIA rallidirektor Jarmo Mahonen Autospordile. «Mõned (pealtvaatajad) tahavad lihtsalt olla autodele võimalikult lähedal. Michele’i (Mouton, FIA turvadelegaat) jaoks oli väga töökas nädalavahetus ja meile nädalavahetus, mis tuli üle elada.»

Soomlane lisas: «Tuletõrjeauto intsidenti uuritakse kohalikult tasandil, see polnud konkreetselt ralliga seotud. Aga kuidas sai see üldse juhtuda?! Minu info kohaselt ajas see auto peaaegu ühe politseiniku alla. Õnneks midagi ei juhtunud, aga sellistel asjadel pole rallis kohta.»

Hyundai tiimijuhi Michel Nandani sõnul on ta kogetu tõttu sügavalt mures. «Meeletu, lausa uskumatu, et sellised asjad saavad juhtuda. Rallit on siin peetud juba ammustest aegadest, see ei ole ju esimene võistlus ja seda kõike näha on üpris hirmuäratav.»

Citroeni boss Yves Matton nõustub: «Turvalisusega ei saa kunagi teha kompromisse. On oluline tulla ka veidi teistsugustele rallidele ja seda see kindlasti on, aga me ei saa seda teha turvalisuse arvelt.»

Järgmise aasta MM-kalender peaks olema 14-ralliline. Tänavusele kuraditosinale võistlusele lisandub kas Uus-Meremaa või Horvaatia etapp. Kui Poola võistlus peaks tõesti ära kaduma, on üks variant jätkata 13 rallist koosneva ralliplaaniga, aga samas on võimalik võistlust ka asendada – näiteks on tipprallide korraldamise kogemus olemas Poola trassiga üpris sarnastel teedel kulgenud Rally Estonia tiimil. Kuigi see tähendaks varasemast märgatavalt suuremat eelarvet, näitavad eestlaste tehtud arvutused, et võistluse korraldamine oleks selgelt kasumlik.