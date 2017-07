Zidane müüs oma poja maha

Enzo liitus Madridi Reali noortetiimiga 2004. aastal ning esindas alates 2014. aastast kuningliku klubi reservmeeskondi enam kui 100 liigamängus. Oma debüüdi esindusrivistuses tegi noormees mullu novembris, kui peatreenerist isa ta karikamängus Leonesa Culturaliga sisse vahetas ning ta lõi Reali 6:1 võiduga lõppenud matšis ka ühe värava. See jäi ka poolkaitsja ainsaks ametlikuks mänguks Madridi klubi eest.

Nüüd viib Enzo tee Realist eemale – poolkaitsja sõlmis Alavesiga kolmeaastase lepingu. «Meid on alati võrrelnud, ma olen sellega harjunud ega mõtle sellele eriti,» sõnas Enzo enda ja maailmakuulsa isa suhtest. «Minu isa on minu isa. Mina olen Enzo. Me mängime küll sama positsiooni, aga minul on mu oma stiil. Ma mõtlen iga päev mängimisele, vaeva nägemisele ja arenemisele. Ma olen mängija, kellel on tehnilised oskused ja hea mängunägemine, aga esmalt olen meeskonnamängija. Mulle meeldib meeskonda paremini mängima panna. Annan endast kõik, et meid ootaks ees suurepärane aasta,» lisas möödunud hooajal La Ligas üheksanda koha saanud klubi värkseim liige.

Enzo üleminekusummat klubid ei avalikustanud, aga väidetavalt kirjutati sinna sisse summa, mille eest on Realil võimalik tulevikus Zidane tagasi osta.