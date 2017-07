POSTIMEES WIMBLEDONIS Kontaveit on venelannaga lahingu eel valmis pikemateks pallivahetusteks

Paaristurniir on Kontaveidile Wimbledonis selge kõrvalala – fookus on ikkagi üksikmängul. Otsus tulla koos Bartheliga välja ka paarismängus sündis naiste treenerite omavahelise vestluse käigus. «Et vabal päeval natukene lisaks mängida ja harjutada,» selgitas Kontaveit tehtud valiku sisu. «Ma usun, et paari mängimine mulle kindlasti kahju ei tee. On teistmoodi, aga samas saan asju läbi proovida, mingeid lööke harjutada.»

Kontaveidil-Barthelil oli tänases mängus selge värskuseelis. Kui meie piiga pidas oma avaringimatši eile ja sakslanna jaoks on üksikmänguturniir juba lõppenud, siis Vekic tuli kohtumisele vastu vaevalt tunnise puhkepausi pealt. Varasemalt vandus ta 3 tundi ja 10 minutit kestnud üksikmatšis 6:7(4), 6:4, 8:10 alla kohalike lemmikule Johanna Kontale.

«Tundus, et tal ei olnud seal väljakul väga hea,» nentis Kontaveit horvaadi füüsilise seisundi kohta hääles kõlamas kerge kaastundenoot. «Ma vaatasin seda mängu ja see oli väga hea kvaliteediga. Kolm tundi nii rapsida, otsustavas setis 8:10 kaotada, kui kõik varud on mängu läinud, ja siis tulla 15. väljakule paarismängu mängima – see on väga raske üleminek.»

Väsinud vastasest hoolimata ei pidanud Kontaveit ja Barthel mingit salanõu rohkem Vekicit survestada. «Mingid väikesed plaanid või mõtted olid, aga mitte midagi sellist, et mängida rohkem ühe mängija peale. Pigem vaatasime kuidas situatsioonid ja olukorrad tekivad. Raske on ka mingit plaani paika panna, kui pole sellisel tasemel varem paari mänginud,» nendib tallinlanna. «Ma ei teadnud üldse, mida oodata. Ma ei läinud väljakule võitma või kaotama, vaid täiesti ilma ootusteta. Eesmärk oli teha neid asju, mida mul on vaja üksikmänguks harjutada.»

Homme õhtul näeb Postimehe ja Kanel 12 vahendusel, kuidas Kontaveit läheb üksikmängu teises ringis vastakuti maailma edetabelis 30. kohta hoidva venelanna Daria Kasatkinaga.

«Enne Wimbledoni mängis ta viimati vist Prantsusmaa lahtisel, nii et raske on öelda,» nentis Kontaveit, et vastase vorm on tema jaoks suhteliselt valge leht. «Ma ei ole tema vastu varem mänginud, olen ainult natukene kursis. Tean, et ta mängib palju palle tagasi, liigub hästi ja on osav mängija. Pean olema kõigeks valmis – et tuleb rohkem palle mängida, sest ta saab neid hästi kätte. Kindlasti tuleb sellest mängu ja nagu ma olen juba öelnud: kellegagi pole siin lihtne. Mina olen valmis.»

Paarismängu teises ringis ootab ees kohtumine 15. asetust omava Sloveenia-Hispaania paariga Andreja Klepac ja Maria Martinez Sanchez, kes on mõlemad paarismänguspetsialistid. Kas Kontaveit ei karda, et kahe turniiri paralleelselt mängimine võib tema füüsist liigselt kurnata.

«Ma ei oska vastata. Pole varem sellises olukorras olnud. Eks jooksvalt vaatame, kui paarismäng hakkab kuidagi segama. Hetkel on alles teine ring mõlemas ja praegu on kõik okei,» rääkis eestlanna.