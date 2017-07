Varakult reketid pakkima pidanud Wimbledoni favoriit: mul on hea meel, et see sai läbi

27-aastane Kvitova, kes triumfeeris Wimbledonis nii 2011. kui ka 2014. aastal, võttis sel aastal osa alles oma kolmandast turniirist, kuna langes detsembrikuus oma kodus pussitamisohvriks.

Otsustavas setis jooksis Kvitova vaimselt kokku ning vajas seetõttu ka meditsiinilist tuge, kuid suutis ikkagi kohtumise lõpuni mängida. «Mul on hea meel, et see sai läbi,» ütles tšehhitar mängujärgselt. «Oli väga raske matš ning ma tunnen ennast tühjalt. Pean lihtsalt vaatama tulevikku ning keskenduma järgmisele turniirile,» lisas Kvitova.

Samas jõudis kolmandasse ringi viiekordne Wimbledoni võitja Venus Williams (WTA 11.), kes alistas 4:6, 6:4, 6:1 hiinlanna Wang Qiangi (WTA 55.) ning kohtub järgmisena jaapanlanna Naomi Osakaga (WTA 59.). Seejuures võitis viimane avaringis 22. asetusega tšehhitari Barbora Strycova (WTA 23.).

Kindla võidu teenis maailma edetabeli kuuendal real paiknev ukrainlanna Elina Svitolina, kes seljatas numbritega 6:3, 6:0 itaallanna Francesca Schiavone (WTA 72.) ning läheb kolmandas ringis vastamisi sakslanna Carina Witthöftiga (WTA 65.).

Raskelt pääses aga 32 parema hulka Suurbritannia esireket Johanna Konta (WTA 7.), kui alistas 7:6 (7:4), 4:6, 10:8 Horvaatia tennisisti Donna Vekici (WTA 58.). Järgmisena ootab kodupubliku lemmikut ees kreeklanna Maria Sakkari (WTA 101.).

Eeldatavalt tugevamate duellist väljus võitjana endine maailma esireket Victoria Azarenka, kes asub maailma edetabelis alles 683. kohal, kuna sünnitas detsembris oma esimese lapse ning oli tipptennisest enam kui aasta jagu eemal. Wimbledoni teises ringis sai 27-aastane valgevenelanna 6:3, 6:3 jagu aga venelannast Elena Vesninast (WTA 16.). Viimane vajas teises setis ka meditsiinilist abi, kuna kannatas puusavigastuse küüsis, ehkki suutis sellest hoolimata kohtumise lõpuni pidada. 32 parema seas läheb Azarenka vastamisi Suurbritannia tennisisti Heather Watsoniga (WTA 102.).

Kõrgema asetusega mängijatest jõudis kindlalt kolmandasse ringi veel 7:5, 6:3 brasiillanna Beatriz Haddad Maia (WTA 97.) alistanud Simona Halep (WTA 2.), ameeriklanna Jennifer Brady (WTA 93.) 6:4, 6:4 seljatanud Slovakkia tennisist Dominika Cibulkova (WTA 9.) ning raske matši üle elanud Prantsusmaa lahtiste võitja Jelena Ostapenko (WTA 13.), kellel kulus Kanada esindaja Francoise Abanda (WTA 142.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:3 alistamiseks aega pea kaks tundi. Järgmisena kohtub Läti esitennisist itaallanna Camila Giorgiga (WTA 86.).

Meestest jõudis 32 parema sekka nii maailma esireket Andy Murray, teine number Rafael Nadal kui ka Jaapani esitennisist Kei Nishikori.