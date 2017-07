ManU üritab superründajat Chelsea eest ära näpsata

24-aastane belglane kuulus ManU peatreeneri Jose Mourinho nimekirja pärast lõppenud hooaega, mil ta lõi Premier League’is 25 väravat.

Üleminek oleks täiesti loogiline, kuna valitsev Euroopa liiga võitja ManU peab juba Evertoniga nigunii läbirääkimisi, sest Briti meedia teatel lahkub Punaste Kuradite ridadest nende kapten Wayne Rooney, kes soovib liituda just kunagise koduklubi Everoniga.

Huvitava asjaoluna tasub märkida, et Lukaku agent on Mino Raiola, kes tegeleb ka nii Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovici kui ka Henrikh Mkhitaryaniga – eelmisel suvel liitusid kõik need kolm mängijat teatavasti ManUga.

Lukaku alustas oma profikarjääri 2009. aastal Belgia klubis Anderlecht, pärast mida kuulus Chelsea hingekirja (2011–2014). 2013. aastal Evertoni laenule saadetud ründaja kannab ametlikult Evertoni sinist särki alates 2014. aastast, mille jooksul on ta löönud 110 mängus 53 väravat.