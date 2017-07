Saksamaa FIFA edetabeli uus liider, Andorralt meeletu tõus

Maailma edetabeli esikümnes toimus omajagu muudatusi, kui Brasiilia langes teiseks (-1), Argentina kolmandaks (-1), Tšiili seitsmendaks (-3), Kolumbia kaheksandaks (-3), Prantsusmaa üheksandaks (-3) ja Belgia kümnendaks (-3). Korraliku tõusu tegid aga kolm meeskonda, kui Portugal kerkis neljandaks (+4), Šveits viiendaks (+4) ja Poola kuuendaks (+4).

Kõige võimsamalt tõusis aga Andorra, kes asub nüüd 129. real (+57).

Eesti jätkab 98. kohal, kui vahetult meie ees on Aafrika riik Mosambiik (+9) ja taga Leedu (+5). Läti langes kaheksa kohta ning on 130. real. MM-valikturniiril Eestiga ühte alagruppi kuuluvatest koondistest on Belgia kümnendal (-3), Kreeka 38. (+2), Bosnia ja Hertsegoviina 30. (-1), Küpros 95. (-4) ja Gibraltar viimasel ehk 206. positsioonil.