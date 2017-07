Video: kõigest kümme nädalat tagasi jalad kaotanud noor võidusõitja istus taas rooli

Mongeri vormel sõitis aprillis Donington Parki ringrajal peetud vormel 4 sarja etapil suurel kiirusel otsa konkurendi autole ning vaatamata jõupingutustele ei suutnud arstid tema jalgu päästa. Monger teatas aga juba paar päeva pärast operatsioonist toibumist, et ei loobu võidusõidust.

Team BRIT, mis pakubki just invaliididele võidusõiduvõimalust, aitas nüüd Mongeril rajale naasta. Noormees tegi Brands Hatchi rajal hulga ringe Volkswagen Beetle'it meenutava kerega Fun Cup-klassi autol ning katsetas kahte erinevat rooli, et leida endale sobivam. Ühtlasi võimaldab Fun Cupi autoga sõitmine Mongeril ametlikult tagasi saada võidusõitjalitsentsi.

Le Mansi poole püüdlemisel on Mongerile eeskujuks prantslane Frederic Sausset, kes kaotas lihasööjabakteri rünnaku tagajärjel mõlemad käed ja jalad, kuid võistles mullu kuulsal ühepäevasõidul ja sai koos kaaslastega 60 võistkonna hulgas 38. koha. Samuti on ränga trauma järel edukalt võistlusradadele naasnud itaallane Alex Zanardi ja šveitslane Clay Regazzoni.

Mongeri saavutusi tunnustasid teiste seas ka vormel 1 sarja maailmameistrid Nico Rosberg ja Damon Hill, samuti aastaid vormel 1 sarjas kihutanud ja nüüd teleeksperdina töötav Martin Brundle.

