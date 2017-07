Vettel: vabandasin juba Hamiltoni ees, ajakirjanikele ei võlgne ma midagi

Ehkki Ferrari sõitja tunnistas avalikult alles sel nädalal pärast FIA jutul käimist, et kahetseb Bakuus toimunud kokkupõrget, tunnistas ta nüüd, et helistas Hamiltonile juba päev pärast võistlust ehk esmaspäeval ning saatis teisipäeval inglasele ka vabandava sõnumi.

«Mõistagi nägin autos asja ühe nurga alt ja pisut hiljem autost välja astununa teise nurga alt. Seepärast tegingi avalduse. Sain Lewisega pärast sõitu kiirelt paar sõna vahetada, aga ma ei taha seda teemat veel rohkem üles kütta,» vahendab Autosport Vetteli sõnu.

«See on minu õigus ja meie õigus – jätta see jutt meie kahe vaheliseks asjaks. Kuid usun, et sain öeldud kõik, mida mul oli öelda,» lisas sakslane.

Hamilton: vabandus vastu võetud

Hamiltonil oli enda sõnutsi Vettelile vaid üks etteheide – talle ei meeldinud, et Vettel süüdistas teda meelega pidurdamises. «Ütlesin, et austan teda jätkuvalt täielikult kui sõitjat ja kavatsen ka edaspidi temaga rajal võidelda – täpselt nii, nagu oleme alati võidelnud. Järele ma ei anna. Kuid tahtsin rõhutada vaid seda, et ma ei korraldanud talle piduritesti, nagu ta väitis. Avaldasin lootust, et ta taganeb avalikult oma sõnadest, sest andmed tõestasid, et tal polnud õigus,» selgitas Hamilton.

«Hoopis tema kiirendas. Ta tahtis mulle piisavalt lähedal olla, kuid eksis. Palusin vaid, et ta selles asjas õiguse jalule seaks. Esmaspäeval arutasime teemat niisama ja ta ei vabandanud otsesõnu, ehkki ilmselt oli see tema eesmärk. Teisipäeval sain temalt sõnumi vabandusega ja võtsin selle vastu,» andis Hamilton mõista, et ka tema poolt on juhtunule joon alla tõmmatud.

Vettel ajakirjanikele: teie pole kõige tähtsamad

Kui Vettelilt küsiti, miks ta avaliku vabandusega tervelt nädalajagu venitas, läks sakslane pisut turri. «Ma ei tunne, et peaksin kõigi teiega (ajakirjanikega – toim) rääkima. Pidin rääkima Lewisega. See oli kõige tähtsam. Ja siis käisin FIA jutul,» selgitas ta.

«Mind kuulati ära, selgitasin oma seisukohta ja ma esitasin ametliku vabanduse. Ma ei usu, et oleksin pidanud pärast seda teiega rääkima – te ei ole kõige tähtsamad inimesed. Kõige tähtsam on mees, kellega võidu sõidan – Lewis. Ja just talle ma esimesena helistasingi,» rõhutas Vettel.

Vahekohtunik Magnussen

Lõbusal kombel olid korraldajad kutsunud samale pressikonverentsile ka Haasi tiimis sõitva Kevin Magnusseni, kes sai suurepäraselt aru, et temale ei pööra rahvast täis ruumis ilmselt mitte keegi tähelepanu. Seejuures olid korraldajad algul pannud Vetteli ja Hamiltoni kõrvuti istuma, ent viimasel hetkel tõsteti kohad ringi ja keskele sattus Magnussen.

«Olen täna pressikonverentsil koos Hamitloni ja Vetteliga. Väga palju ma ilmselt rääkida ei saa,» naeris Magnussen Twitteri-postituses ka ise. Irvhambad soovitasid tal aga selga tõmmata kohtunikusärgi.

Chairs were swapped at last minute so now K Mag in the middle for Presser #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/Iv3aADIs7Z — Bec Clancy (@becclancy) July 6, 2017

I'm in today's press conference alongside @LewisHamilton and Sebastian Vettel. Not sure I'm going to be talking much this time — Kevin Magnussen (@KevinMagnussen) July 6, 2017