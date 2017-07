Video ja galerii: ameeriklanna vigastas Wimbledoni väljakul rängalt põlve

Mattek-Sandsi ja rumeenlanna Sorana Cirstea kohtumises oli käimas kolmanda seti esimene geim, kui ameeriklanna võrku tulles libastus ja väga halvasti põlve väänas. Murule vajunud Mattek-Sandsi valukarjete kuulmine mõjus ühele pealtvaatajale nii rängalt, et ta minestas.

Ameeriklanna viidi lõpuks platsilt kanderaamil otse haiglasse, toeks abikaasa Justin ja paarismängupartner Lucie Safarova. Mattek-Sands ja Safarova võitsid paarismängus tänavu nii Austraalia lahtised kui ka Prantsusmaa lahtised, kokku on nende nimel viis suure slämmi turniirivõitu. Mõistagi oli neil ka Wimbledoni turniiri paarismängus esimene asetus.

Karjääri jooksul on 32-aastane Sands pidanud korduvalt võitlema nii puusa-, õla-, kaela- kui ka selgroovigastustega.

Hoiatus: allolev video ei ole soovitatav nõrganärvilistele.

The crowd's faces say it all, in real concern for Bethanie Mattek-Sands. Just painful to witness, with her knee surgeries #wimbledon pic.twitter.com/BSh3KGzT4P — Andrew Jerell Jones (@sluggahjells) July 6, 2017

Awful scene on Ct 17 where Bethanie Mattek-Sands has fallen near the net. A stretcher is out to help her. #Wimbledon pic.twitter.com/fvHnAoO1PC — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 6, 2017