Prantslane võitis karjääri viimasel MMil Eestis 14. kulla, Sild sai 11. koha

Vitipalu mitmekülgsel maastikul oli täna meestest kiireim orienteerumise kroonimata kuningas Thierry Gueorgiou, kes võitis oma kaheksanda lühiraja kulla ajaga 33.12. Tema kannul sai teise koha šveitslane Fabian Hertner, kaotades Gueorgioule poole minutiga (33.37). Pronksmedalile jooksis ennast üllatuslikult ukrainlane Oleksandr Kratov (33.42).

Tipptasemel orienteerumisega sel MMil lõpparve tegev Thierry Gueorgiu sõnas pärast võistlust, et edu tagas õige vaimne häälestumine.

«Raske on seda jooksu kirjeldada. Teadsin, et see on mu viimane jooks. Palju oli emotsioone, sest lühirada on mu lemmikdistants. Kui oled karjääri lõpus, siis on kogemust palju, kuid kiirus pole enam see, mis karjääri alguses. Võid küll valmistuda, kuid sul on ainult üks moment, et see kõik realiseerida. Kaks viimast päeva on olnud pöörased. Kaasaelajatelt on tulnud üle 30 sõnumi, loendamatul arvul e-maile. Loomulikult olen rahul, kuid ka medalita oleks see mu elu parim aasta, sest kahe nädala pärast saabub meie perre tütar,» kirjeldas Gueorgiou oma emotsioone pärast kulla võitmist. Värske lühiraja maailmameister teeb homme oma karjääri viimase jooksu teatavõistlusel.

Eestlastest kõrgeimale, 11. kohale (35.31) tulnud Timo Sild ütles, et täna suuri vigu endale lubada ei saanud, sest neid tagasi joosta lühirajal pole võimalik, mõned valed teevalikud tulid siiski sisse. Timo vend Lauri Sild saavutas 13. koha (35.39) ja Sander Vaher oli lühirajal 44. kohal (42.17).

Naistest võitis suure edumaaga ka tavarajal võidutsenud rootslanna Tove Alexandersson (32.34). Teisele kohale jooksis end norralanna Marianne Andersen (34.44) ja kolmandaks tuli soomlanna Venla Harju (36.44).

Alexandersson sõnas pressikonverentsil, et metsadistantsidel taaskord võita nii tava- kui lühirajal on fantastiline. «Tänasel jooksul püüdsin valida lühima tee ja ühtegi suurt viga sisse ei tulnud. Olen rahul,» sõnas rootslanna.

Eestlannadest olid täna rajal Marianne Haug, Laura Joonas ja Evely Kaasiku.

Kõrgeima koha sai naistest Kaasiku, kes saavutas ajaga 40.28 16. koha. Marianne Haug oli finišis 25. kohaga (43.41) ja Laura Joonas saavutas lühirajal 31. koha (46.30).

Evely Kaasiku sõnul tulid pärast areenilt läbijooksu suuremad vead sisse. «Rada oli raske ja ka teised tegid vigu, seega usun, et võib rahule jääda,» ütles Kaasiku pärast võistlust.

Homme joostakse Vitipalus MMi viimane distants, milleks on teatejooks. Meestest on stardis Timo Sild, Lauri Sild, Kenny Kivikas. Naiste teatejooksus esindavad Eesti koondist Annika Rihma, Liis Johanson ja Evely Kaasiku. MMi viimane päev Vitipalus algab homme kell 13.00.