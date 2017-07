Vanameister Federer näitas võimu, naiste mäng tekitas Wimbledonis skandaali

Karjääri jooksul 18 suure slämmi tiitlit võitnud ning Wimbledonis 7 korda triumfeerinud Federer on seekordsel turniiril jõudnud kindlalt kolmandasse ringi.

Viimati näitas Federer klassi peaväljakul toimunud kohtumises, kus ta alistas 7:6, 6:3, 6:3 serblase Dusan Lajovici (ATP 79.).

Kohtumise avasett kulges küll tasavägiselt, kuid kiires lõppmängus ei loovutanud Federer vastasele ühtegi punkti. Viimase seti võitis vanameister kõigest 24 minutiga.

Kolmandas ringis läheb Federer vastamisi 27. asetusega Saksamaa tennisisti Mischa Zvereviga.

Mladenovic ja Riske soovisid väljakult lahkuda

Wimbledoni neljapäevane võistluspäev ei saanud mööda ka skandaalita – 18. väljakul toimunud naiste teise ringi kohtumises Kristina Mladenovici (Prantsusmaa) ja Alison Riske (USA) vahel soovisid mõlemad mängijad kohtumist pooleli jätta.

Sportlaste hinnangul oli väljaku murukatte väga kulunud ja sinna oli tekkinud ka auk. Nii esitasid mõlemad mängijad kohtunikule soovi, et matši võiks sel väljakul katkestada. Mängijate soovi aga kuulda ei võetud ja nii tuli neil lõpuni mängida. Lõpuks võitis Riske 2:6, 6:4, 6:4.

«See on väga ainulaadne olukord, kui kahe geimi mängimise järel soovivad mõlemad mängijad suure slämmi turniiril kohtumist pooleli jätta,» rääkis Mladenovic matši järel meediale. «Küsisime kohtunikult, mida teha, kui mõlemad mängijad soovivad kohtumist katkestada. Meile öeldi, et nemad ei saa midagi teha ja tuleb lihtsalt edasi mängida. Tagajoonel ei olnud enam üldse muru ja väljaku muutus väga libedaks. See ei ole isegi enam savi-liivaväljak.»

«Väänasin soojendusel oma jalga, kui astusin väljakul olnud auku. Kohtunik tegi sellest august ka pilte. Lõpuks pean olema õnnelik, et ma ei saanud tõsiselt vigastada,» sõnas Prantsusmaa tennisist.

Riske läheb kolmandas ringis nüüd vastamisi 24. asetusega kaasmaalanna Coco Vandeweghega. Selle duelli võitja kohtub neljandas ringis Anett Kontaveidi või Caroline Wozniackiga.

Kristina Mladenovic kohtumises Alison Riskega. / DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Scanpix