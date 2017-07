Jose Mourinho maksab Londoni Chelseale valusalt kätte?

Kui Everton on oodanud Lukakut oma treeningkogunemistele, siis Belgia koondislane ei ole kutsetele vastanud ja harjutab praegu hoopis Los Angeleses koos Unitedi tähtmängija Paul Pogbaga. Seejuures on peagi Los Angelesse lendamas kogu Manchesteri klubi koosseis.

Asjade praegune käik on pannud Chelsea aga keerulisse olukorda. Chelsea juhendaja Antonio Conte on senisele esiründajale Diego Costale andnud teada, et teda enam ei vajata. Conte tegi antud liigutuse teadmisest, et ta saab enda tiimi ridadesse Lukaku.

Romelu Lukaku. / Martin Rickett/PA Wire/PA Images/Scanpix

Chelseaga on sel suvel üldse seostatud mitmeid mängijaid, kuid kokkuvõttes ei ole nad eriti aktiivsed olnud ja mitmedki sihtmärgid on neil käest libisemas.

Kui Lukakut ei õnnestugi palgata, siis on Chelsea järgmiseks sihtmärgiks tipuründaja osas Madridi Reali väravakütt Alvaro Morata. Järgmiseks valikuks oleks Torino ründaja Andre Belotti. Kui Morata eest tuleks maksta umbes 80 miljonit eurot, siis Belotti lepingus on väljaostuklausliks koguni 99 miljonit eurot.

Samal ajal oodatakse Londonis, et Chelsea ametnikud suudaksid lõpule viia Antonio Rüdigeri ja Alex Sandro tehingud. Keskkaitsja Rüdigeri eest tuleb AS Romale maksta 39 miljonit eurot ja äärekaitsja Alex Sandro hinnaks on kaitsja kohta maailmarekordilised 69 miljonit eurot.