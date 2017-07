Wimbledonis Kontaveidiga kohtuv endine esireket: aina raskemaks läheb

Kui Kontaveit on seni kahes ringis noppinud küllaltki kindlad võidud, siis Wozniacki on pidanud rohkem vaeva nägema. Avaringis oli Wozniacki 6:4, 4:6, 6:1 üle ungarlannast Timea Babosest (WTA 42.) ja teises ringis 6:3, 6:4 bulgaarlannast Tsvetana Pironkovast (WTA 131.).

«Mul ei ole sel nädalal olnud veel lihtsaid matše. Siit edasi läheb veel ainult raskemaks,» vaatas Wozniacki ette laupäevasele kohtumisele Kontaveidiga.

«Siiski tunnen, et olen saanud oma mängu praegu hästi käima,» sõnas 2010. ja 2011. aasta maailma esireketina lõpetanud Taani tennisist.

26-aastane Wozniacki on Wimbledonis parimal juhul jõudnud neljandasse ringi. Nii kaugele on ta pääsenud nii 2009., 2010., 2011. 2014. kui ka 2015. aastal. Karjääri jooksul on ta kahel korral mänginud ka suure slämmi turniiri finaalis – nii 2009. kui ka 2014. aasta US Openil pidi ta esikohamängus leppima kaotusega.

Kontaveit ja Wozniacki on seni omavahel mänginud ühe korra, mullusel Nottinghami muruturniiril. Toona jäi tasavägises kohtumises 6:7 (5:7), 6:3, 7:5 peale Kontaveit.

Tänavu on 26-aastane Wozniacki olnud murul heas hoos, sest ta jõudis Wimbledonile eelnenud Eastbourne'i turniiril finaali, kuigi kaotas seal maailma kolmandale reketile Karolina Pliškovale. Teel finaali alistas ta samas maailma 16. mängija Jelena Vesnina ja veerandfinaalis ka edetabelis teisel kohal oleva Simona Halepi.

Huvitava kokkusattumusena on Wozniackil võimalik kahel järjestikusel suure slämmi turniiril Balti tennisisti käe läbi konkurentsist langeda, sest Prantsusmaa lahtistel kaotas ta veerandfinaalis hilisemale võitjale, lätlannale Jelena Ostapenkole.