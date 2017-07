Eurokorvpalli täht Milos Teodosic liitub Los Angeles Clippersiga

Alates 2011. aastast Moskva CSKA ridades pallinud Teodosicit seostati pikalt Chicago Bullsi ja Minnesota Timberwolvesiga, kuid lõpuks jõudis ta kokkuleppele Clippersiga.

2016. aastal CSKA Euroliiga meistriks tüürinud 30-aastast mängujuhti on pikalt NBAsse meelitatud ning nüüd otsustaski ta Euroopa tolmu jalgelt pühkida. Teodosici palganumbriks Clippersis saab olema 12,3 miljonit USA dollarit. Seejuures saab serblane ise otsustada, kas ta tahab klubisse veel teiseks aastaks jääda.

Lisaks CSKA-le on ta varasemalt mänginud ka Piraeuse Olympiacose ja FMP Železniki ja Borac Čačaki ridades.

Serbia koondise ridades on mängujuht võitnud 2016. aasta Rio olümpiamängudelt hõbemedali ning hõbeda sai ta kaela ka 2014. aasta MMil ja 2009. aasta EMil.

