FC Barcelona kurdab: meie suurtehing on läbi kukkumas

Sel suvel on juba pikka aega räägitud, et Verratti on teel Barcelonasse ja mees on ka oma praegusele tööandjale teada andnud oma soovist. PSG ei soostu oma tähtmängijat aga ühegi summa eest loovutama.

«Verratti on tõeline tehnikavirtuoos. Meie treenerid tahavad teda väga palgata. Ka meie teame, et ta tahab kangesti Barcelonaga liituda,» sõnas Bartomeu.

Kuigi Barcelona on väidetavalt valmis Itaalia koondise 24-aastase poolkaitsja eest maksma 75-80 miljonit eurot, siis sellest on ikkagi jääma väheks.

«Tema praeguses lepingus ei ole väljaostuklauslit. See on probleem ja me ei saa nüüd lihtsalt minna ja mängijat osta. PSG ei taha üldse läbirääkimistessegi astuda,» teatas Bartomeu.