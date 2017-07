Õudne! Itaalia jalgrattur langes kukkumise järel koomasse

21-aastane Cretti põrkas neljapäeval tuuri seitsmendal etapil kokku takistusega, misjärel viidi ta Benevento haiglasse, kus selgus, et ratturi olukord on kriitiline, kui stabiilne, kuna tal tuvastati tõsised pea- ja õlavigastused.

Cretti jalgrattaklubi Valcar-PBM sõnul tehakse ratturile operatsioon, et leevendada survet tema ajule. «Me täname kõiki neid, kes on saatnud toetussõnumeid üle kogu maailma. Eelkõige täname meediat selle eest, et kõnealuse dramaatilise sündmusega tegeleti delikaatselt. Samuti soovime tänada Benevento haigla arste, kes teevad oma tööd ülimalt professionaalselt,» seisis Valcar-PBM avalduses.