Suri Inglismaa vutifännide südamed võitnud 6aastane poiss

"Minu vapper poss läks täna kell 13.35 inglite juurde, olles emme ja issi embuses ning ümbritsetuna pereliikmetest. Ta oli meie väike superkangelane ja andis haigusele tohutu võitluse. Meie hingevalu kirjeldamiseks puuduvad sõnad. Aitäh kõigile toetuse ja heade soovide eest. Head und sulle, meie armas poeg, ja kõrget lendu koos inglitega," seisis Lowery perekonna Facebookis avaldatud teates.

Bradley oli 18 kuu vanune, kui tal diagnoositi haruldast liiki vähk, mida ravida ei osata. Eelmise aasta detsembris sai ta üle Inglismaa ja maailma tuntuks, kui internetis hakkas levima tema soov saada võimalikult palju jõulukaarte. Tulemuseks üle 250 000 jõulukaardi.

Lowery iidol oli Sunderlandi ründaja Jermaine Defoe, kes sai poisiga headeks sõpradeks ja sammus koos temaga väljakule nii enne Sunderlandi kui ka Inglismaa koondise kodumängu.

The thoughts of all at #SAFC are with the Lowery family following this afternoon's sad news.#OneBradleyLowery



