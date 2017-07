POSTIMEES WIMBLEDONIS Paarismängus osalenud Kontaveit: see pole füüsiliselt niivõrd kurnav

«Uskumatu, et me nende vastu setivõidu saime. Nad hakkasid ilmselgelt otsustavas setis palju aktiivsemalt mängima ja näitasid, miks nad paarismänguga rohkem tegelevad ning selles kogenenumad on. Ma usun, et poolteist tundi paarismängus osaleda pole füüsiliselt niivõrd kurnav,» ütles Kontaveit pärast tänast kaotust paarismängus ning möönis samas, et paralleelselt paarismänguturniiril osalemine ei mõjunud talle raskelt.

Millised on erinevused väiksel ja suurel väljakul mängimisel (homme mängib Kontaveit eeldatavasti suuremal väljakul kui ta seni on Wimbledonis mänginud – toim) «Atmosfäär on teine: kui on palju inimesi vaatamas, siis on nende kohalolu paremini tunnetatav. Publikuenergia annab mulle alati positiivsust juurde. Samas jällegi väiksel väljakul on eestlasi rohkem kuulda,» tõdes 21-aastane eestlanna.

Kuna eile langes Wimbledonis konkurentsist Kontaveidi tabelipoolel seni kõrgeimat asetust (3) omanud tšehhitar Karolina Pliškova, siis asetuse järgi on parimal kohal nüüd viiendana asetatud endine maailma esireket Caroline Wozniacki, kellega Kontaveit homme kolmandas ringis vastamisi läheb. Kas seega võib väita, et kui homme peaks tulema võit, oleks tee n-ö puhas? «Nii on väga vale mõelda. Ma ei usu, et järgmises ringis kellegagi oleks lihtne mängida, pole mõtet niivõrd kaugele vaadata. Võiks keskenduda sellele, et võtan ühe mängu korraga,» ütles Kontaveit.

Kas tulevikus võiks veel Kontaveiti näha suurtel slämmidel paarismängus osalemas? «Keeruline öelda. Põnev oli siin proovida ja tekitada veidi teistsugust olukorda,» tunnistas ta.

Kuidas aga tipptennisistid omavahel suhtlevad? «Mängijad üldiselt omavahel ei suhtle, kui nad just noorest east tuttavad pole. Peamiselt on kõik ikka omavahel konkurendid,» tõdes eestlanna.