Video: Venus Williams tegi aplausi saatel Wimbledonis ajalugu

Viimati suutis vähemalt 16 parema sekka murda legendaarne Martina Navratilova, kes jõudis 1994. aastal finaali, kuid pidi seal tunnistama hispaanlanna Conchita Martineze paremust.

Kui 32 parema seas sai Williams jagu 19-aastasest Osakast, siis järgmisena ootab teda esmaspäeval ees samuti 19-aastane tennisist – horvaatlanna Ana Konjuh (WTA 29.), kes alistas viimati 7:6 (7:3), 3:6, 6:4 mõnevõrra üllatuslikult maailma üheksanda reketi, Slovakkia tennisisti Dominika Cibulkova.

Video Williamsi matšpallist ning tähistamisest:

Evergreen.



Venus Williams beats Naomi Osaka 7-6, 6-4 to become the oldest woman to reach the fourth round at #Wimbledon since 1994 pic.twitter.com/PAO7ODGcgI