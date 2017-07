Täpsed numbrid: kahte paremat lahutas Tour de France’il 0,0003 sekundit

Kui palja silmaga ei olnudki sisuliselt võimalik võitjat selgeks teha, siis lisaks fotofinišile pakkus täpsemat infot veel ka Tour de France’il ajavõtmise eest vastutav Tissot.

Tissot avaldas, et Kittel edestas finišijoonel Boasson Hagenit kõigest 0,0003 sekundiga ehk täpsemalt oli sakslase ratas norralase omast umbes 6 mm eespool.

Kitteli jaoks oli see Tour de France’il läbi aegade 12 etapivõiduks ja sellega kordas ta Saksamaa rekordit. 12 etapivõitu sai omal ajal kirja ka legendaarne sprinter Erik Zabel.

Hiljem tekitas korraldajate otsus aga hulgaliselt poleemikat ning jalgrattafännide seas levis pigem arvamus, et esmakordselt Tour de France’i ajaloos oleks võinud etapi esikoha anda korraga kahele mehele.

Tissot timing confirm 0.0003 secs (<6mm) between MK and EBH. Just because you can measure it doesn't mean you should #deadheat https://t.co/8yDlxRjCmy