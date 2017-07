Chelsea asus Manchester Unitediga Lukaku eest meeleheitlukult võitlema

Väidetavalt on Manchester United valmis Lukaku eest maksma 85 miljonit eurot. Nüüd olevat aga Chelsea teinud täpselt sama suure pakkumise. Lisaks on Chelsea valmis pakkuma ka täpselt sama suurt palganumbrit nagu Manchester United. Ainus erinevus kahe klubi vahel on see, et Chelsea ei ole nõus maksma 15 miljoni suurust vahendustasu Lukaku agendile Mino Raiolale.

Enne Unitedi pildile ilmumist oligi Lukaku vestelnud juba Chelsea juhendaja Antonio Contega. Toonases vestluses olevat Lukaku andnud teada, et ta on huvitatud Chelseaga liitumises. Teatavasti oli just Chelsea 2011. aastal selleks meeskonnaks, kes teismelise ründetalendi Inglismaale tõi.

Chelsea vajab hädasti endale uut tipuründajat, kuna senine põhiline väravakütt Diego Costa on klubist lahkumas. Costa on tõenäoliselt siirdumas taa Madridi Atleticosse ja seda põhjusel, et Conte ei taha teda enam oma meeskonnas näha.

ManU kasuks räägib samal ajal aga Lukaku hea läbisaamine nende tähtmängija Paul Pogbaga. Lisaks on Raiola teinud viimastel aastatel Unitediga mitmeid tehinguid. Raiola on seejuures ka Pogba agent.

Lukaku olevat hea klapi leidnud ka ManU juhendaja Jose Mourinhoga, kes ta kolm hooaega tagasi Chelseast Evertoni müüs.

Praegu ongi Lukaku Los Angeleses koos Pogbaga, kellega rühmatakse ühiselt trenni teha. Väidetavalt läbib Lukaku juba nädalavahetusel USAs ka ManU meditsiinilise kontrolli. Peagi on hooajaeelseteks mängudeks Los Angelesse lendamas kogu Unitedi koosseis.