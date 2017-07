Manchester United maksab peale, et Rooney klubist lahkuks

2014. aastal Unitediga nelja aasta pikkuse lepingu sõlminud Rooneyl on praeguse seisuga klubiga kontraht veel üheks aastaks. Kui seni on räägitud, et Rooneyl lubatakse Evertoniga tasuta liituda, siis nüüd kirjutab Sportsmail, et Manchesteri klubi maksab lisaks kinni ka Rooney viimase lepingujärgse aasta.

Rooney peaks koos boonustega teenima algaval hooajal Manchesteris umbes 17 miljonit eurot ja selle raha saab ta kätte ka Evertoniga liitudes. Tegemist olevat nö lojaalsusboonusega pikkade teenistusaastate eest.

Tõenäoliselt kulub Rooneyle selline motivatsioonipakett ära, kuna Evertonis hakkab tema palk olema võrreldes senisega poole väiksem. Rooney nädalaseks teenistuseks oma poisipõlveklubis saab olema umbes 170 000 eurot nädalas.

Rooney mängis Evertoni põhimeeskonnas aastatel 2002 kuni 2004 ning selle aja jooksul pidas ta 77 mängu ja lõi 17 väravat. Seejärel on ta Manchester Unitedi särki kandnud 559 korda ja löönud 253 väravat. Omal ajal maksis ManU ründaja eest umbes 25 miljonit eurot.